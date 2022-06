Fisco: Lotteria istantanea non per dl, verso emendamenti

(ANSA) - ROMA, 13 GIU - La lotteria degli scontrini 'istantanea' - a cui il governo punta per rilanciare il meccanismo - non dovrebbe essere, come finora previsto, tra le misure contenute nel decreto sulle semplificazioni fiscali atteso all'esame di un possibile consiglio dei ministri mercoledì. Lo si apprende da fonti dell'esecutivo, secondo le quali la misura dovrebbe invece essere inserita, attraverso un emendamento, in uno dei provvedimenti all'esame del Parlamento, come ad esempio il dl aiuti all'esame della Camera o il dl Pnrr all'esame del Senato. La novità che riguarda la lotteria degli scontrini dovrebbe essere l'introduzione di una estrazione istantanea al momento del pagamento, da verificare con un Qr code. (ANSA).