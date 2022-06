Fisco: gup, Forchielli prosciolto, non ha evaso con società

(ANSA) - MILANO, 13 GIU - Quelle due società, Mcm e Mcm II, con base in Lussemburgo non erano "costruzioni di puro artificio", ma avevano "una struttura qualificabile come 'stabile organizzazione', ovvero come 'centro di attività stabile' secondo i parametri forniti dalla giurisprudenza". E lo dimostrano "l'esistenza di contratti di affitto di locali, i costi gestione", così come "documentati dai bilanci", e "la presenza di un dipendente fisso in loco". Lo scrive il gup di Milano Luca Milani nelle motivazioni della sentenza con cui un mese fa ha prosciolto "perché il fatto non sussiste" l'imprenditore Alberto Forchielli, noto volto tv ed esperto di economia cinese, e altri tre indagati, tra cui Fabio Alberto Roversi Monaco, giurista ed ex rettore dell'Università di Bologna, tutti difesi dal legale Fabio Cagnola.

A Forchielli, fondatore di Mandarin Capital Partners (poi Mindful Capital), e agli altri indagati il pm di Milano Stefano Civardi contestava una presunta evasione fiscale da circa 3,9 milioni di euro attraverso una cosiddetta "esterovestizione": le due società, secondo gli inquirenti, avevano solo sede formale in Lussemburgo ma dovevano "ritenersi fiscalmente residenti in Italia" e qui avrebbero dovuto versare la tasse, tra il 2013 e il 2016.

Del tutto diversa la lettura delle carte dell'indagine da parte del giudice, che ha deciso che non fosse necessario nemmeno un processo, perché le due società, che gestivano "un fondo di private equity", hanno operato nel Paese estero dove hanno pagato le imposte. Tra l'altro, scrive il gup, "dalla documentazione fornita dalla difesa si evince altresì che le imposte pagate dalla società MCMII in Lussemburgo avevano un ammontare superiore rispetto a quelle determinate dall'Agenzia delle Entrate, sia per il periodo di imposta 2015, sia per il 2016". (ANSA).