Fisco: Anc (commercialisti), caos certificazioni errate Inps

(ANSA) - ROMA, 13 GIU - "Immancabile, anche quest'anno, l'appuntamento con le Certificazioni uniche (Cu) sbagliate dell'Inps da parte di tanti e sfortunati contribuenti che, proprio in questi giorni, stanno ricevendo dall'Istituto la comunicazione della mancata correttezza dei dati fiscali e delle somme riportate nelle precedenti Cu e della conseguente necessità di acquisire le certificazioni rettificate per i relativi obblighi dichiarativi". Lo si legge in una nota dell'Anc, Associazione nazionale commercialisti. "Questa situazione - afferma il presidente del sindacato professionale Marco Cuchel - nell'indifferenza generale si ripete come se nulla fosse, senza una comunicazione ufficiale da parte dell'Istituto, che si limita, come abitualmente accade, ad informare in modo scarno i diretti interessati, senza fare il minimo accenno ai disagi che le rettifiche comportano, e senza poi che ci sia da parte dei suoi vertici una qualche assunzione di responsabilità". (ANSA).