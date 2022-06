Energia e Pmi, riparte percorso formazione di Enea

(ANSA) - NAPOLI, 13 GIU - Riparte domani dal Centro Ricerche Enea di Portici (Napoli), la campagna di formazione e sensibilizzazione di Enea per fornire alle PMI il supporto tecnico necessario all'esecuzione delle diagnosi energetiche nei siti produttivi. Si tratta di una serie di incontri in sei tappe - il primo a Roma il 24 maggio - realizzati da ricercatori Enea in tutta Italia e rivolti a tutti i interessati (EGE, ESCo, professionisti iscritti agli ordini, consulenti aziendali).

"Obiettivo dell'iniziativa, la cui realizzazione è affidata all'Enea di concerto con il Ministero della Transizione Ecologica, è di individuare soluzioni, strumenti e politiche in grado di superare le barriere tecnologiche, economiche e culturali che ostacolano le PMI nell'implementazione di politiche di efficienza energetica, per mancanza di competenze specifiche e per la bassa conoscenza degli strumenti utili per eseguire le diagnosi energetiche", sottolinea Marcello Salvio, responsabile del laboratorio Enea di Efficienza energetica nei settori economici, che coordina l'iniziativa per l'Agenzia.

Dopo Portici, altri quattro appuntamenti avranno luogo nei prossimi mesi a Latina, Sassuolo/Bologna, Rimini (nell'ambito di Key Energy) e Potenza. (ANSA).