Confindustria Canavese contro lo stop al motore termico

(ANSA) - TORINO, 13 GIU - Il Canavese è un territorio in cui il settore automotive ha una forte valenza. Il via libera dato dal Parlamento europeo allo stop della produzione e vendita di motori alimentati a benzina, diesel o gpl, a partire dal 2035 desta forte preoccupazione tra le aziende del comparto e, come afferma la presidente di Confindustria Canavese, Patrizia Paglia, "rende sempre più realistiche le parole del Ministro Cingolani: la transizione ecologica potrebbe essere un bagno di sangue". Confindustria Canavese ritiene che la scelta europea sia stata affrettata: "Auspico che il 28 giugno il Consiglio dei Ministri europeo per l'Ambiente pensi molto bene se accettare la proposta del Parlamento o proporre delle modifiche - spiega Paglia - su scelte a così grande impatto la Comunità Europea dovrebbe dare anche ai cittadini e al mercato la possibilità di esprimersi". (ANSA).