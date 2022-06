Camera: domani audizione delegazione Ocse

(ANSA) - ROMA, 13 GIU - Martedì 14 giugno, alle ore 8, la Commissione Affari esteri volge l'audizione informale di una delegazione dell'OCSE-DAC in occasione della mid-term review sul sistema italiano di cooperazione allo sviluppo.

L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. E' quanto si legge in una nota della Camera. (ANSA).