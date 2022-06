Banche: Poloni (Abi), contratto? Farlo presto ma anche bene

(ANSA) - MILANO, 13 GIU - Savatore Poloni, presidente del Casl dell'Abi, l'organismo sindacale dell'associazione delle banche, è d'accordo con la Fabi sul fatto che il contratto di categoria, in scadenza a fine anno, debba essere rinnovato il prima possibile "Probabilmente oggi il contratto prima lo facciamo meglio è ma prima lo facciamo e meglio lo facciamo meglio è", ha rilanciato Poloni in un confronto con il segretario della Fabi, Lando Sileoni, nel corso del Consiglio nazionale. Al momento, ha aggiunto, "ancora non abbiamo iniziato il confronto sui contenuti".

"La pandemia e la guerra, con tutto quello che comporta, rappresentano un acceleratore, al di là del tempo che è trascorso cronologicamente c'è un tempo reale del momento e dal 19 dicembre 2019 (data di firma del precedente contratto, ndr) a oggi è passato più tempi di quello del semplice calendario", ha detto Poloni, sottolineando l'importanza di arrivare a un "compromesso" che non dov'essere un semplice "do ut des" ma deve rappresentare un "avvicinamento delle posizioni".

"Credo che il 19 dicembre 2019 sia stato un momento di sintesi importante e con il senno di poi per fortuna l'abbiamo raggiunto. C'è sempre qualcosa che va limato ma quando il più è fatto l'accordo va chiuso. Farlo qualche meso dopo con il Covid sarebbe stato un problema", ha detto Poloni. (ANSA).