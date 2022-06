Almawave: Confindustria Assafrica, bene sinergie in Tanzania

(ANSA) - ROMA, 13 GIU - "Il progetto di Almawave si colloca in un quadro ampio che mira a migliorare i sistemi di governance della pubblica amministrazione africana in cui la competenza tecnologica delle imprese italiane può giocare un ruolo di primo piano". Il presidente di Confindustria Assafrica & Mediterraneo, Massimo Dal Checco, commenta così l'accordo con Almawave per la fornitura di servizi di intelligenza artificiale al sistema giudiziario della Tanzania. L'associazione di Confindustria ha supportato la partnership nell'ambito della sua attività di sostegno alle aziende associate nel loro percorso di internazionalizzazione.

"La modernizzazione del sistema giudiziario, grazie alla digitalizzazione e all'intelligenza artificiale, permette di raggiungere standard di efficienza ed affidabilità che vanno a vantaggio di tutti gli stakeholders e contribuisce a migliorare il business climate dei singoli paesi. Confindustria Assafrica & Mediterraneo - dice Dal Checco - ha affiancato Almawave in questo progetto. Siamo quindi molto soddisfatti per l'obiettivo raggiunto attraverso un attento lavoro di networking e sinergie che ha coinvolto vari players istituzionali, tra i primi l'Ambasciata d'Italia a Dar Es Salam e l'Ambasciata della Tanzania in Italia. Il progetto di Almawave è un modello di eccellenza del made in Italy che può essere replicato anche in altri paesi grazie alla capacità 'tailor made' del progetto stesso". (ANSA).