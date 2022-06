Alimentare: Ue,incoraggiamo import da produzioni sostenibili

(ANSA) - BRUXELLES, 13 GIU - La commissaria Ue alla salute Stella Kyriakides ha segnalato l'impegno europeo a incoraggiare o anche vincolare le importazioni nell'Ue di prodotti alimentari che provengano da sistemi sostenibili da un punto di vista etico e ambientale. "Vorrei ribadire l'impegno della Commissione a perseguire obiettivi di sostenibilità nei forum multilaterali", ha poi segnalato intervenendo al Consiglio Ue agricoltura e pesca a Lussemburgo.

"Perseguiamo una cooperazione mirata con partner desiderosi di rendere più sostenibile la propria produzione locale", ha detto Kyriakides in particolare sulla cooperazione bilaterale e gli accordi commerciali, con l'avvio di un uso degli "accordi commerciali per incoraggiare i partner a muoversi verso sistemi alimentari sostenibili", spesso con "impegni vincolanti".

"Stiamo includendo un nuovo capitolo sui sistemi alimentari sostenibili negli accordi commerciali attualmente in fase di negoziazione e lo proporremo anche negli accordi futuri".

"I nostri accordi commerciali ci consentono anche, con il consenso del partner, di subordinare le preferenze tariffarie al rispetto di determinati standard", ha anche ricordato. E ci sono, ha segnalato poi Kyriakides, "misure europee autonome, già applicate in misura limitata al benessere degli animali". "Di recente abbiamo avanzato proposte ambiziose in aree come la deforestazione o la due diligence sulla sostenibilità aziendale".

La relazione della Commissione, ha spiegato, "conferma che le norme sanitarie e ambientali, comprese le norme sul benessere degli animali, relative ai processi e ai metodi di produzione possono essere applicate ai prodotti importati nel rispetto delle regole del Wto, ma a determinate condizioni". (ANSA).