Fisco: De Santis (Confartigianato) semplificazione è chimera

(ANSA) - TORINO, 11 GIU - "La semplificazione fiscale è un obiettivo tanto invocato e proclamato quanto una vera chimera perché ogni atto concreto del Governo va nella direzione opposta". Lo dice Dino De Santis, presidente di Confartigianato Torino che aggiunge: "già un anno fa a mezzo decreto, è stato introdotto un nuovo, ridondante doppio e complicato obbligo comunicativo degli aiuti di Stato ricevuti durante la pandemia, ovvero una dichiarazione sostitutiva che le imprese devono inviare all'Agenzia delle Entrate entro il 30 giugno, a meno che non ci sia una proroga con Decreto".

De Santis poi cita altre adempimenti obbligatori tra cui "uno gemello al primo citato sempre con scadenza 30 giugno, e di cui abbiamo già chiesto da tempo la cancellazione, gli obblighi per le imprese di dotazione di Pos, l'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica per i forfettari, le nuove modalità telematiche con cui comunicare le operazioni commerciali con l'estero, la dichiarazione Imu, il pagamento del saldo delle imposte per il 2021 e l'acconto per quelle del 2022".

"Lanciamo un appello alla classe politica - conclude De Santis - almeno per un rinvio di tali adempimenti, in primis l'autodichiarazione degli aiuti di Stato ricevuti nel corso della pandemia". (ANSA).