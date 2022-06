Banche: First Cisl, nuova regolamentazione lavoro agile Bcc

(ANSA) - MILANO, 11 GIU - "L'accordo conferma la centralità e il valore che da sempre rappresenta il Contratto collettivo nazionale di lavoro". E' il commento commento del segretario nazionale di First Cisl Pierpaolo Merlini e del responsabile del settore credito cooperativo Gianluca Pernisco -sul contratto delle Bcc.

"Diversi gli istituti contrattuali riformati, tra cui quelli relativi all'Area Contrattuale, al Premio di produttività (VdP), al Part time e alla Formazione, inoltre, abbiamo introdotto una nuova regolamentazione in tema di Lavoro agile. È stato un confronto a volte difficile e spigoloso ma è stata una trattativa trasparente, di tutela e garanzia per tutti i colleghi e di prospettiva per i giovani. Un contratto rivolto alla sostenibilità che deve rappresentare l'inizio di un percorso di trasformazione e di evoluzione del Credito Cooperativo", ha aggiunto Merlini. (ANSA).