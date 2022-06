Banche: Fabi, rinnovato contratto bcc, 190 euro di aumento

(ANSA) - ROMA, 11 GIU - Firmato l'accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore delle banche di credito cooperativo. L'accordo è stato siglato dalla Fabi e dalle altre organizzazioni sindacali con Federcasse. Il contratto, che era scaduto a dicembre 2019, riguarda circa 35.000 lavoratrici e lavoratori delle bcc. Per quanto riguarda la parte economica, è stato stabilito un aumento medio mensile di 190 euro: di questi, 150 euro verranno erogati ad agosto e 40 euro a ottobre. La piattaforma di rinnovo dei patti di lavoro era stata presentata dalla Fabi e dalle altre organizzazioni sindacali il 13 ottobre 2021 a Federcasse, ma le trattative sono entrate nel vivo a fine gennaio 2022. Si tratta del primo rinnovo dopo la trasformazione in gruppi bancari stabilita dalla riforma del credito cooperativo.

Tra i punti rilevanti del nuovo ccnl: ampliamento e rafforzamento dell'area contrattuale previgente, aumento di dieci ore di formazione per tutto il personale, regolazione a livello nazionale dello smart working con diritto alla disconnessione e retribuzione invariata, comprensiva del buono pasto; miglioramento ed aggiornamento dei profili inerenti la conciliazione dei tempi di vita/lavoro; istituzione della commissione per le politiche di inclusione; regolazione del nuovo valore di produttività per gli incrementi economici a livello di gruppo/azienda; 1.500 euro di contributo annuale per ciascun famigliare portatore di handicap; aumento della contribuzione aziendale, con decorrenza maggio, dello 0,35% a carico azienda per la Cassa mutua e dello 0,20% per la previdenza per gli assunti ante 2000 e 0,30% per quelli assunti dopo il 2000. (ANSA).