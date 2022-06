Banche: Abi, aumentano iniziative per ridurre spostamenti

(ANSA) - ROMA, 11 GIU - Le banche promuovono e rafforzano le iniziative di mobilità sostenibile, limitando l'impatto sull'ambiente degli spostamenti verso i luoghi di lavoro delle persone e favorendo la conciliazione dei tempi dell'attività lavorativa con quelli della vita privata. La tendenza emerge dall'ultima rilevazione BusinEsSG, che l'Abi dedica all'integrazione nelle attività bancarie delle dimensioni ambientale, sociale e di gestione d'impresa (acronimo ESG dall'inglese Environmental, Social and Governance), cui hanno partecipato banche che rappresentano circa il 90% del totale attivo di settore, rispetto alle attività svolte nel 2020 e parte del 2021.

Secondo l'indagine tutti i rispondenti hanno attivato strumenti di mobilità sostenibile e per favorire l'operatività anche da remoto. Tra le iniziative attivate ci sono, ad esempio, le videoconferenze tramite piattaforme di videocomunicazione (97,8%); iniziative a supporto dello svolgimento dell'attività in modalità agile (92,3%); la collaborazione con le aziende del trasporto pubblico locale (87,6%); il telelavoro (54,3%).

Rispetto alle iniziative avviate in via sperimentale, prevalgono quelle che promuovono l'uso di mezzi di trasporto in modalità innovativa e condivisa, come l'utilizzo di veicoli a basso impatto ambientale grazie a servizi di noleggio auto e car sharing (70,1%); spostamenti collettivi dei propri dipendenti tramite, per esempio, navette aziendali o altri mezzi (68,4%); car pooling (66,1%); supporto per la diffusione della micromobilità a due ruote anche elettrica (37,9%). Alcuni istituti hanno anche creato degli spazi di lavoro condiviso decentrati per ridurre la necessità di spostamento dei dipendenti. (ANSA).