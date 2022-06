Welfare: Regione Puglia stanzia 6 mln per caregiver

(ANSA) - BARI, 10 GIU - La Giunta Emiliano ha approvato oggi la delibera con cui vengono stanziati circa sei milioni di euro per finanziaria l'attività di cura e assistenza dei caregiver.

Ora verrà fatto un bando pubblico, l'importo erogabile per ciascun beneficiario è di mille euro una tantum e sarà corrisposto dagli Ambiti territoriali ai beneficiari individuati. Le domande potranno essere presentate dai caregiver di disabili gravissimi a partire dal 21 giugno attraverso l'accesso all'apposita piattaforma realizzata da Innovapuglia.

Sarà emanato un avviso separato per la creazione di un registro dei caregiver familiari dei disabili gravissimi e gravi residenti in Puglia avente carattere ricognitivo e sperimentale.

"Come stabilito dal programma regionale - spiega l'assessora al Welfare, Rosa Barone - vogliamo implementare le forme di sostegno e sollievo al ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare. Per la prima volta sarà avviata anche una ricognizione dei caregiver familiari delle persone con gravissima disabilità e dei caregiver familiari delle persone con grave disabilità, attraverso uno specifico Avviso regionale". (ANSA).