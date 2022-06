Previdenza: Padula, utile semestre silenzio-assenzo per fondi

(ANSA) - ROMA, 10 GIU - Tra le leve che si possono azionare per allargare l'adesione ai fondi pensione c'è anche il cosiddetto meccanismo di adesione per silenzio-assenso, utilizzato nel nostro Paese all'avvio della riforma del 2005-2007; oltre a proseguire nel percorso di crescita con incentivi mirati. "L'efficacia di un nuovo semestre di silenzio-assenzio dipenderà dalle modalità della sua concreta realizzazione", ha affermato il presidente della Covip, Mario Padula, nella relazione annuale sull'attività svolta dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione, sottolineando che nel 2021 il sistema "ha complessivamente confermato una sostanziale capacità di tenuta, con un incremento del numero delle adesioni e dei flussi contributivi e richieste di prestazioni in linea con gli anni precedenti".

Nella platea dei fondi pensione sono infatti presenti prevalentemente uomini, di età matura, residenti nel Nord del Paese: "Donne, giovani, lavoratori delle aree meridionali continuano a essere in modo preoccupante più assenti dal settore della previdenza complementare; proprio quelle figure - ha evidenziato - per le quali, appunto perché più fragili nelle loro condizioni di occupazione, è più urgente il bisogno anche di costruzione di un futuro previdenziale. Affrontare efficacemente tale tema è una priorità, per i fondi pensione e le parti sociali ma anche per il decisore politico. È in gioco il futuro del Paese, già messo a rischio ormai da tempo da una fase prolungata di bassa crescita economica, della produttività e dei redditi; da un mercato del lavoro che purtroppo troppo spesso fatica a realizzare le condizioni per una occupazione effettiva e di qualità e nel quale il confine tra lavoro dipendente e lavoro autonomo è reso più labile da fenomeni di dumping sociale; da un calo di natalità sempre più marcato che mette a rischio il patto generazionale su cui il Paese si fonda, specie negli effetti sul sistema pensionistico".

Per i fondi pensione è inoltre necessario "proseguire in un cammino di crescita, rivedendo in modo mirato il sistema degli incentivi, con l'obiettivo di rendere la previdenza complementare più accessibile, specie a quelle lavoratrici e quei lavoratori che si trovano in una condizione di maggiore marginalità rispetto al mercato del lavoro", ha concluso Padula.

