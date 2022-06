Porti: Trieste; da Intesa 1 mld di nuovo credito per Pmi

(ANSA) - TRIESTE, 10 GIU - Un accordo "per lo sviluppo dell'attività portuale e dell'economia a essa collegata" è stato siglato tra Intesa Sanpaolo e Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale; stanziato un plafond di un miliardo di euro di nuovo credito.

Tra gli obiettivi dell'accordo, spiega una nota, ci sono "la spinta alla ripresa degli investimenti 4.0 sostenibili delle piccole e medie imprese e la crescita attraverso il ricorso alla finanza straordinaria e alla digitalizzazione". Pertanto si intende "accompagnare le imprese nel processo evolutivo verso criteri orientati ai principi dell'ESG e della Circular Economy, realizzare iniziative rivolte allo sviluppo e alla promozione dell'innovazione nel territorio; sostenere la nascita di nuove imprese e la loro crescita; promuovere forme strutturate di collaborazione in reti di filiera delle piccole e medie e delle microimprese e nuovi investimenti produttivi; sostenere la formazione manageriale nelle imprese; favorire e sostenere investimenti anche esteri".

"Muovendoci in coerenza con gli obiettivi del Pnrr", con questo "accordo si mira a dare ulteriore nuovo impulso al sistema portuale della regione e all'economia locale, puntando ad aumentarne l'attrattività e lo sviluppo", ha spiegato Francesca Nieddu, direttore regionale Veneto Est e Friuli Venezia Giulia Intesa Sanpaolo. Secondo Zeno D'Agostino, presidente dell'Authority, l'accordo si inserisce "in un piano di sviluppo armonico che è il presupposto della visione di crescita complessiva del nostro sistema portuale". (ANSA).