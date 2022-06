Pnrr: Unioncamere, accordo con Ragioneria per supporto a Pmi

(ANSA) - ROMA, 10 GIU - Promuovere la diffusione dei contenuti del Piano nazionale di ripresa e Resilienza (Pnrr) e delle procedure di attuazione, monitoraggio e controllo, attraverso "uno sforzo condiviso che consenta di raggiungere, informare e accompagnare le imprese beneficiarie all'utilizzo delle risorse messe in campo". E' l'obiettivo del Protocollo d'intesa siglato tra la Ragioneria generale dello Stato e Unioncamere, come spiega in una nota, sottoscritto rispettivamente dal Ragioniere generale, Biagio Mazzotta, e dal segretario generale, Giuseppe Tripoli.

La collaborazione per l'attuazione del Pnrr, prosegue Unioncamere, avrà particolare riguardo per le misure che coinvolgono il mondo imprenditoriale e si baserà su una serie di azioni per accompagnare le imprese alla partecipazione ai bandi e alle misure del Piano, attraverso attività di informazione, comunicazione, promozione ed orientamento; per realizzare iniziative di presentazione dei contenuti e delle opportunità del Pnrr e delle sue modalità di attuazione, monitoraggio, rendicontazione e controllo; per favorire l'orientamento e il supporto alle imprese nelle fasi propedeutiche alla predisposizione delle domande, sulle modalità attuative dei bandi e sulle procedure per beneficiarne.

Sono previste, inoltre, la condivisione di dati, la realizzazione di analisi congiunte ed azioni per favorire l'interoperabilità dei sistemi informativi, nonché l'elaborazione e condivisione di analisi statistiche. (ANSA).