Pensioni: Uil, incentivare le adesioni ai fondi

(ANSA) - ROMA, 10 GIU - È necessario "incentivare le adesioni ai fondi pensione attraverso un nuovo semestre di silenzio assenso, unito ad un'adeguata campagna istituzionale di informazione e a meccanismi che sostengono anche fiscalmente l'adesione dei lavoratori più giovani". Lo afferma il segretario confederale della Uil, Domenico Proietti, aggiungendo che contemporaneamente occorre "ripristinare a pieno la fiscalità incentivante perché l'investimento previdenziale non può essere tassato come gli investimenti finanziari tout court". La Uil chiede al governo di varare questi interventi con la prossima legge di Bilancio.

"L'importante relazione del presidente della Covip conferma il costante buon andamento dei fondi pensione italiani. I fondi negoziali, frutto della contrattazione, realizzano ottimi rendimenti anche per i ridotti costi di iscrizione", sottolinea inoltre Proietti. (ANSA).