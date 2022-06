Pensioni: Salvini, ci batteremo per cancellare legge Fornero

(ANSA) - MILANO, 10 GIU - "Il 31 dicembre rischia di tornare in vigore la legge Fornero, noi daremo battaglia perché venga definitivamente cancellata e si vada verso quota 41". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, a Mortara, in provincia di Pavia, per sostenere il candidato sindaco Luigi Tarantola. "Vedo che Letta, dice che bisogna che il Parlamento approvi subito lo Ius soli e il ddl Zan. Per la Lega le priorità non sono queste, ma sono lavoro, lavoro e ancora lavoro".

