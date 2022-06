Pensioni: Orlando, fondi crescono ma allargare partecipazione

(ANSA) - ROMA, 10 GIU - Il sistema dei fondi pensione "continua a crescere e ormai ha raggiunto dimensioni di assoluto rilievo, sia con riferimento agli iscritti che al patrimonio amministrato. Un sistema solido" e importante insieme alle casse dei liberi professionisti "per la loro funzione sociale". Lo ha sottolineato il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Andrea Orlando, in un messaggio alla Covip (Commissione di vigilanza sui fondi pensione) in occasione della presentazione della Relazione annuale. Proprio questa importanza, ha aggiunto, "deve far riflettere bene sulle problematiche aperte e sulle criticità, anche ai fini di individuare eventuali interventi normativi o regolamentari". Il primo tema indicato dal ministro è quello "della partecipazione: è chiaro che in un mercato del lavoro nel quale si moltiplicano le occupazioni precarie, i working poor, attualmente risulta esserci poco spazio per un coinvolgimento dei lavoratori che già a stento riescono a versare i contributi alla previdenza pubblica. Anche da questo punto di vista la questione salariale - ha rimarcato Orlando - si pone con forza per un sistema della previdenza complementare che non si rivolga solo a chi ha più possibilità". Orlando ha tra l'altro sottolineato che "ancora troppo poche sono le vere e proprie pensioni integrative". (ANSA).