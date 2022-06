Pensioni: Covip, anche nel 2021 i fondi rendono più del Tfr

(ANSA) - ROMA, 10 GIU - Anche nel 2021 i rendimenti dei fondi pensione risultano superiori alla rivalutazione del Tfr. Lo certifica la Covip, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, nella relazione annuale, indicando in particolare che, al netto dei costi di gestione e della fiscalità, i fondi negoziali e i fondi aperti hanno avuto in media un rendimento pari, rispettivamente, al 4,9% e al 6,4%; per i Pip ( Piani individuali pensionistici) 'nuovi' di ramo III, il rendimento è stato dell'11%. Nello stesso periodo il Tfr si è rivalutato, al netto delle tasse, del 3,6%.

Considerando gli ultimi 10 anni, il rendimento medio annuo dei fondi pensione negoziali è stato del 4,1%, quello dei fondi pensione aperti il 4,6% e quello dei Pip 'nuovi' di ramo III il 5%. Nello stesso periodo, la rivalutazione media annua del Tfr è stata dell'1,9%.

"Pur con un'elevata volatilità, l'andamento dei mercati finanziari nel 2021 è stato nel complesso positivo grazie alle iniziative messe in atto da governi e banche centrali per fronteggiare la pandemia, sostenendo la domanda a livello globale e alla diffusione dei vaccini, con il conseguente allentamento delle restrizioni. Ne hanno beneficiato anche i rendimenti dei fondi pensione", sottolinea la Covip. (ANSA).