Nisf-Inps,28 Angestellte zur Verstärkung der Digitalisierung

(ANSA) - BOZEN, 10 GIU - In Bozen sind heute die 28 neu aufgenommenen Angestellten beim Nisf- Inps, dem Institut für die gesamtstaatliche Fürsorge, von der Führung des Instituts feierlich begrüßt worden. Auch INPS-Generaldirektor Vincenzo Caridi unterstrich die Bedeutung der Digitalisierung, wodurch eine verstärkte Effizienz für alle Bürgerinnen und Bürger erwirkt werden könne. "Die neuen Angestellten sind in diesem Bereich spezialisiert und werden eine Verbesserung der Dienste bewirken", zeigte sich Caridi überzeugt.

Die Inps-Vize-Präsidentin Marialuisa Gnecchi betonte, dass bereits ein Wettbewerb für Kandidaten mit Doktorat ausgeschrieben worden war, der aber leer ausgegangen sei. "Nun haben wir aber 28 Diplomierte einstellen können, die für ein wichtiges Institut, wie das Inps, arbeiten werden. Ein Institut, das wir alle von unserer Geburt bis zum Tod und auch danach brauchen", hob Gnecchi hervor.

An der Veranstaltung war auch der Regierungskommissar Vito Cusumano anwesend, der die Bedeutung des Inps betonte. (ANSA).