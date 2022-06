Intesa: a Belluno tappa roadshow accordo con Confindustria

(ANSA) - VENEZIA, 10 GIU - Si è svolta oggi la tappa regionale del roadshow di presentazione del nuovo Accordo tra Confindustria e Intesa Sanpaolo per la crescita delle imprese, basato sul percorso congiunto "Competitività, Innovazione, Sostenibilità", che mette a disposizione 16,5 miliardi di euro in Veneto, nell'ambito dei 150 miliardi del plafond nazionale, in coerenza con il Pnrr.

Ad aprire i lavori in streaming, i saluti di Andrea Ferrazzi, direttore generale Confindustria Belluno, a cui è seguito un intervento di Anna Maria Moressa, direzione studi e ricerche Intesa Sanpaolo sui nuovi scenari macroeconomici con un focus sul territorio. Francesca Nieddu, direttore regionale Veneto est e Friuli Venezia Giulia Intesa Sanpaolo, ha presentato i contenuti dell'accordo e le prime iniziative congiunte e, a conclusione, Piero Pelù Direttore Commerciale Imprese Veneto Est e Friuli Venezia Giulia Intesa Sanpaolo ha parlato di filiere sostenibili e Pnrr.

L'Accordo - di durata triennale e firmato lo scorso ottobre da Carlo Bonomi, presidente di Confindustria, e Carlo Messina, consigliere delegato e Ceo di Intesa Sanpaolo - pone al centro iniziative a supporto delle aziende in ambito di digitalizzazione e innovazione, rafforzamento della struttura finanziaria e patrimoniale, potenziamento delle filiere e sostenibilità.

"Mettiamo in campo - ha detto Nieddu - 16 miliardi di euro per i piani di crescita delle imprese venete. Grazie al plafond di 2 miliardi per il credito con finalità Esg e il plafond di 8 miliardi destinato alla Circular Economy. Intesa Sanpaolo ha già erogato 160 milioni di euro per le iniziative sostenibili delle imprese venete". (ANSA).