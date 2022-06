Inps, 28 neoassunti a Bolzano per la digitalizzazione

(ANSA) - BOLZANO, 10 GIU - "Lo sviluppo di nuove tecnologie e in particolare la digitalizzazione delle attività, consentono azioni di interoperabilità in grado di garantire un'effettiva e progressiva semplificazione dell'attività amministrativa, contribuendo a consolidare un rapporto di fiducia tra pubblica Amministrazione e cittadino". Così il direttore generale dell'Istituto di previdenza nazionale Vincenzo Caridi a Bolzano nell'ambito del Seminario "Inps, protezione sociale e territorio: la forza dei servizi prestati alla comunità".

"Un esempio di questa interoperabilità sono i fondi locali di solidarietà intersettoriale di Trento e Bolzano, fondi a gestione Inps, che erogano direttamente la cassa integrazione alle aziende che per caratteristiche dimensionali o numero di lavoratori non sono iscritte alla CIG (prevalentemente per il turismo, il terziario, il commercio etc..) a cui nel periodo pandemico il legislatore ha assegnato la gestione della deroga.

Questi fondi sono passati da 40 prestazioni prima della pandemia a 80.000 e quindi sostanzialmente hanno contribuito a sostenere il tessuto occupazionale in attesa della ripresa delle aziende che normalmente sono escluse dalla tutela ordinaria in caso di sospensione dell'attività lavorativa per eventi eccezionali che poi incidono sul mercato complessivo. E anche oggi i fondi stanno continuando a funzionare e a supportare la tenuta del tessuto e il patrimonio professionale delle aziende e sono un ottimo esempio della sinergia con la comunità locale (la provincia di Bolzano ha tra l'altro finanziato con una cifra importante (20 milioni di euro) i fondi durante l'emergenza) e con i sindacati dei lavoratori e di parte datoriale che fanno parte del comitato amministratore".

Caridi ha poi dato il benvenuto ai 28 neoassunti con l'esortazione a fornire, senza risparmio di energie, un prezioso ed efficace contributo, "affinché l'Istituto sia sempre più percepito dalla comunità che vive e lavora sul territorio come luogo di garanzia e di tutela dei diritti riconosciuti dal legislatore in un'ottica di prossimità sempre maggiore e di ascolto costruttivo delle esigenze dei cittadini".

La vicepresidente Inps Luisa Gnecchi ha augurato buon lavoro ai nuovi dipendenti. "Dell'Inps - ha detto - c'è bisogno dalla nascita alla morte e anche post mortem e quindi questo lavoro è splendido". (ANSA).