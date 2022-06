Industria: Istat, ad aprile produzione +1,6%, su anno +4,2% (2)

(ANSA) - ROMA, 10 GIU - L'indice destagionalizzato mensile cresce su base congiunturale per i beni intermedi (+2,0%), i beni di consumo (+1,6%) e l'energia (+1,4%), mentre i beni strumentali risultano stabili.

Nei dati tendenziali corretti per gli effetti di calendario, ad aprile 2022 "incrementi rilevanti caratterizzano i beni di consumo (+11,3% rispetto ad aprile 2021) e l'energia (+4,7%); più contenuta è la crescita per i beni intermedi (+2,6%) e i beni strumentali (+0,7%)". Complessivamente, nei primi quattro mesi dell'anno, c'è un incremento, rispetto all'anno precedente, del 2,1%.

L'Istat ha inoltre rivisto alcuni dati relativi a marzo 2022 che hanno portato a una crescita dell'indice generale della produzione industriale dello 0,2% rispetto al mese precedente (dallo 0% indicato precedentemente) e a un aumento del 3,2% su base annua (era +3%). (ANSA).