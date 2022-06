Giovani: Dadone, prima volta chiamati ad intervenire in Ocse

(ANSA) - ROMA, 10 GIU - "Oggi per la prima volta i giovani sono chiamati ad intervenire in Ocse e fornire la loro visione in merito alle importanti sfide del prossimo futuro europeo e globale.

Insieme al Segretario Generale Cormann ed ai rappresentanti di oltre 60 nazioni, i giovani rappresentanti di Youthwise hanno chiesto di promuovere la partecipazione giovanile alla vita sociale e democratica, rafforzare i processi di formazione come cittadini globali e consapevoli, renderli protagonisti nell'adozione di politiche pubbliche attraverso il "future generation test" " Lo afferma la ministra per le Politiche Giovanili Fabiana Dadone in un post su Facebook.

"La creazione di migliori opportunità per i giovani - sottolinea - è una priorità per la ripresa e l'uscita dalle crisi. Il successo dei giovani nel mercato del lavoro, nella vita pubblica e politica e nella società in generale è cruciale non solo per il loro benessere personale e le loro prospettive economiche, specie nei settori di avanguardia, ma anche per la crescita economica complessiva e la coesione sociale, la fiducia nei Governi e nelle istituzioni pubbliche e la tenuta della democrazia. Abbiamo discusso e sollevato dei temi di rilevanza strategica, come la necessità di fornire ai giovani un'educazione di qualità e una formazione tecnico professionale capace di affrontare le sfide del presente e del futuro, inclusione dei giovani nei processi decisionali a più livelli, facilitando e incoraggiando la partecipazione dei giovani alla vita pubblica e contrastare l'aumento della disoccupazione giovanile, menzionando molte iniziative orientate ai Neet e all'inclusione socio-lavorativa in generale. Infine, l'importanza di supporto per la salute mentale, nel difficile contesto legato alla pandemia e alla guerra in Ucraina.

Ringrazio l'Ocse - conclude Dadone - per il lavoro svolto nel riunire i Paesi per redigere e discutere di questi temi e un ringraziamento e un apprezzamento a tutti per l'ampiezza, la qualità del dibattito odierno, davvero ricco e diversificato".

(ANSA).