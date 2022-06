Fisco: Ungdcec,recupero gettito?Rivedere sistema riscossione

(ANSA) - NAPOLI, 10 GIU - "La 'colpa' per la mancanza di gettito in Italia non è responsabilità solo dei contribuenti e dei dottori commercialisti. Il problema riguarda l'intero sistema, che non riesce a essere efficace nel recupero del gettito e nella sostenibilità delle aziende. È un aspetto che coinvolge tutti e che non consente al Paese di essere competitivo". Lo ha detto il presidente dell'Unione nazionale giovani dottori commercialisti ed esperti contabili (Ungdcec) Matteo De Lise aprendo il convegno "Pnrr, il ruolo del commercialista", promosso a Napoli. "Con il Pnrr - spiega - ci auguriamo che la proposta dell'Unione di un 'patto fiscale' possa essere valutata come strumento valido per un maggiore recupero del gettito e per la sostenibilità delle aziende in crisi". (ANSA).