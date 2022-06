Fisco: Ungdcec, evasione non è 'colpa' nostra

(ANSA) - NAPOLI, 10 GIU - "Se ci sono evasori, in Italia, la responsabilità non può essere del dottore commercialista, ma di chi non riesce a recuperare il gettito, la responsabilità è del sistema dell'Agenzia delle Entrate che, evidentemente, non funziona". E, perciò, "è il sistema che va corretto". Ad esprimersi così il presidente dell'Ungdcec (Unione giovani dottori commercialisti) Matteo De Lise, stamani, dal palco del convegno promosso dalla sede di Napoli dell'associazione professionale, dedicato al ruolo della categoria alle prese con il Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza), presso il Monastero di Santa Chiara. Le affermazioni del vertice del sindacato si riferiscono a quanto recentemente dichiarato dal direttore dell'Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini, secondo cui "sono 19 milioni le persone che non pagano le tasse", nel nostro Paese. (ANSA).