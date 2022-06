Confindustria:De Pascale a Regione,non fate morire industria

(ANSA) - CAGLIARI, 10 GIU - "Dopo tre anni dal primo incontro non ho mai conosciuto un presidente come Bonomi tanto attento al Mezzogiorno". Così Maurizio de Pascale, presidente di Confindustria Sardegna, ha parlato del numero uno nazionale Carlo Bonomi all'assemblea regionale di questa mattina a Cagliari. I problemi però, ha sottolineato De Pascale, ci sono sempre: "Se non risolviamo le questioni dei trasporti - ha detto - e dell'energia non possiamo fare molti passi avanti. Il tema dell'insularità ci sta molto a cuore. Serve un energy mix: le rinnovabili non risolveranno tutto. Siamo ancora senza gas naturale. E questo problema si aggiunge a quello delle infrastrutture e dei collegamenti: Nuoro è l'unico capoluogo di provincia senza ferrovie, non abbiamo autostrade".

Appello alla Regione: "Aiutate l'industria sarda - ha detto De Pascale - non è quella di prima, ma non deve morire. Alla Sardegna servono grandi progetti: ad esempio la connessione tra i grandi poli economici sardi". (ANSA).