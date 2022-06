Confindustria: Bonomi, frenata già prima della guerra

(ANSA) - CAGLIARI, 10 GIU - "Situazione economica molto critica che non nasce oggi con il conflitto in Ucraina: materie prime e energia sono aumentate dall'anno scorso. Sicuramente la guerra ha accentuato la frenata". Lo ha detto il presidente di Confindustria Carlo Bonomi nel suo intervento all'assemblea regionale dell'associazione oggi a Cagliari. "Per il reddito di cittadinanza sono stati spesi venti miliardi più dieci miliardi - ha detto - noi siamo d'accordo su queste misure per il sociale, ma non va bene che siano strumenti di politiche attive per il lavoro: pensiamo al paradosso dei navigator".

Per quel che riguarda il welfare Bonomi parla di "ottocento miliardi di spesa per non risolvere i problemi del Paese: abbiamo solo avuto il raddoppio dei poveri, passati a 5,6 milioni. Abbiamo scassato il nostro welfare sociale". E poi 'quota cento': "Davano altri numeri - ha detto Bonomi - e invece l'Inps ha detto che il processo di sostituzioni si è fermato a 0,4". Bonus e superbonus edilizi? "Bene, ma hanno colpito, depotenziandola, l'industria 4.0, uccidendo innovazione e ricerca". (ANSA).