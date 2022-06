Camere commercio:12 aziende Calabria in missione Copenaghen

(ANSA) - CROTONE, 10 GIU - Sono 12 le aziende calabresi che hanno partecipato il 30 e 31 maggio a Copenaghen alla missione commerciale realizzata grazie alla sinergia tra la Camera di Commercio di Catanzaro e Crotone, la Camera di Commercio italiana in Danimarca ed ai fondi derivanti dal finanziamento del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione per il progetto "True Italian Taste".

"Le aziende calabresi presenti, 9 della provincia di Catanzaro (Oleificio Agricolo S. Carlo di Marcellinara, Azienda Agricola di Simeri Aera, Oleificio Torchia di Tiriolo, i Filandari di Maida, Gestioni Srl di CZ, Salumificio Rosa Fratelli Borrelli di Sersale, Tenuta Lento e Statti di Lamezia Terme, Maruca Ennio e figli di Falerna) e 3 della provincia di Crotone (Only Good Italy di Kr, Società Agricola Cote di Mezzo di Cotronei, Azienda Agricola Brittelli Elisabetta) - è detto in un comunicato - hanno vissuto intensamente queste giornate dedicate sia a visite aziendali presso importanti punti vendita di prodotti italiani a Copenaghen e sia ad incontri business to business con 25 buyer danesi interessati a conoscere i prodotti calabresi, supportati dal personale dell'ufficio promozione degli enti camerali".

"Abbiamo portato il meglio della Calabria - ha detto il segretario generale dell'Ente camerale di Crotone, Catanzaro e Vibo Valentia, Bruno Calvetta - e continueremo in questa direzione per far conoscere al mondo l'eccellenza dei nostri prodotti".

Alla manifestazione è stato presente l'ambasciatore italiano in Danimarca Luigi Ferrari che ha partecipato alla cena organizzata in occasione dell' evento dal titolo The Authentic Italian Table presso il DKLB - Frederiksberg per degustare i prodotti gastronomici calabresi. L'ambasciatore Ferrari ha promesso che verrà presto in Calabria con una delegazione commerciale danese.

"Noi siamo molti attenti a queste opportunità - ha aggiunto Calvetta - ed in accordo con gli organi politici delle Camere di Catanzaro, Crotone e Vibo - stiamo cercando di sfruttarle in qualsiasi tipo di operazione all'estero tra le quali una delle ultime grazie al finanziamento a carico della Regione per Expo Dubai, andata molto bene ed è quindi opportuno lavorare in questa direzione". (ANSA).