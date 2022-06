Camera Commercio Trapani emette certificato origine digitale

(ANSA) - TRAPANI, 10 GIU - La Camera di Commercio di Trapani ha emesso il suo primo certificato di origine in formato digitale. Una vera e propria rivoluzione per le circa 2.000 imprese trapanesi che commercializzano i propri prodotti all'estero. Il certificato di origine è un documento utilizzato nei rapporti tra l'Unione Europea ed i Paesi terzi, in applicazione di quanto previsto da diversi regolamenti dell'Ue, che attesta l'origine delle merci destinate all'esportazione. Da oggi le imprese che operano con l'estero e che hanno aderito al servizio di stampa in azienda hanno la possibilità di stampare i certificati di origine presso la propria impresa su "foglio bianco". Infatti, le imprese non dovranno più recarsi in Camera di Commercio per ritirare il classico modello cartaceo risparmiando costi e tempo, perché il certificato potrà essere stampato e condiviso facilmente in Pdf su qualsiasi dispositivo.

"Sono molto soddisfatto per l'importante passo avanti compiuto nel segno innovazione che la Camera di Trapani ha raggiunto con la nuova modalità di emissione dei certificati di origine, continuo a lavorare per il benessere delle imprese e la sburocratizzazione degli adempimenti che tutti i giorni le imprese devono affrontare è fondamentale per stare sul mercato", dice il commissario straordinario della Camera di Commercio di Trapani Pino Pace. (ANSA).