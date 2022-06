Biella e il "made in Italy" alla festa d'Italia a Parigi

(ANSA) - BIELLA, 10 GIU - Biella, Alba e Pesaro presenti alla festa nazionale d'Italia a Parigi. "La creatività italiana è stata presentata a circa 150 delegati Unesco provenienti da tutto il mondo - spiega l'assessora al commercio del Comune di Biella, Barbara Greggio - che hanno raccolto i richiami effettuati, apprezzando video e fotografie delle città italiane e degustato le eccellenze del nostro Paese, mostrando grande soddisfazione".

Nel suo intervento l'assessora ha richiamato creatività e gioco di squadra "a favore della chiusura del conflitto in Ucraina in questo momento particolare, che deve vederci altresì impegnati a costruire lo sviluppo economico della società che a breve dovrà affrontare un nuovo scenario, sia di mercato, sia di cultura che socio politico e Biella si farà trovare pronta per svolgere la propria parte". (ANSA).