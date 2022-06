Zelensky all'Ocse, 'chiudendo uffici a Mosca siete esempio'

(ANSA) - PARIGI, 09 GIU - "Vi sono grato per il lavoro che state facendo per difendere i nostri valori. Interrompere l'adesione della Russia all'Ocse chiudendo i vostri uffici a Mosca dovrebbe essere un esempio per le altre istituzioni internazionali": lo ha detto, in un collegamento video alla seduta di apertura della ministeriale dell'Ocse a Parigi, il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. (ANSA).