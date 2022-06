Zelensky a Ocse, 'chiudendo uffici a Mosca siete esempio'(2)

(ANSA) - PARIGI, 09 GIU - "Bisogna utilizzare tutti gli strumenti che abbiamo - ha continuato Zelensky - per fare pressioni contro la Russia e fermare le sue politiche aggressive. E' una minaccia per tutto il mondo". La prossima apertura di un ufficio Ocse a Kiev, ha aggiunto Zelensky, è invece "un segnale importante e ringrazio il presidente Cormann per questa importante decisione". (ANSA).