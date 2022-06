Welfare: a Fano consegnati primi 30 alloggi social housing

(ANSA) - FANO, 09 GIU - Sono stati assegnati oggi i primi 30 appartamenti, dei 66 complessivamente previsti, del progetto di housing sociale "Giardini del Carmine" realizzato a Gimarra di Fano (Pesaro Urbino) dal Fondo Cives gestito da Blue Sgr, con spazi verdi e terrazze in nove palazzine realizzate in armonia con lo stile architettonico marchigiano. L'innovativo sistema di teleriscaldamento centrale promuoverà una comunità energetica aperta a tutti i residenti, con una forte attenzione a sostenibilità ed efficienza energetica. Sono 16 le iniziative immobiliari con 330 alloggi sociali complessivi in territorio marchigiano programmati dal Fondo Cives, che vede Cassa Depositi e Prestiti come investitore di riferimento e Blue Sgr come gestore del fondo stesso, oltre all'impegno di alcune delle principali realtà cooperative del territorio marchigiano.

"Il complesso inaugurato oggi rappresenta un esempio virtuoso di collaborazione con partner pubblici e privati del territorio e conferma ancora una volta l'impegno del Gruppo Cdp nello sviluppo di progetti sociali orientati alla sostenibilità", sottolinea Filippo Catena, Responsabile Fondi Abitare Sostenibile di Cdp Immobiliare Sgr. "La realizzazione del primo lotto di 'Giardini del Carmine' - dichiara Paolo Rella, Ceo di Blue Sgr - conferma l'impegno del Fondo Cives sul territorio del Comune di Fano che, al completamento del progetto, potrà contare su 66 nuovi alloggi di social housing da mettere a disposizione delle famiglie secondo moderni standard qualitativi e di efficientamento energetico". (ANSA).