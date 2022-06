Ucraina: a Mariupol i russi pagano le pensioni in rubli

(ANSA) - ROMA, 09 GIU - Le forze di occupazione russe a Mariupol hanno iniziato a pagare le pensioni in rubli utilizzando contanti. Lo ha riferito il consigliere del sindaco Petro Andrushchenko alla televisione nazionale. "Questa è l'economia russa", ha detto Andrushchenko (che non si trova più in città), denunciando la "mancanza di organizzazione", che sta provocando "file enormi" e risse" durante la distribuzione del denaro.

L'agenzia russa Ria Novosti ha riferito che sono state ricevute circa 46.000 domande di pagamento delle pensioni alle autorità dell'autoproclamata Repubblica popolare di Donetsk, che ha iniziato a effettuare i pagamenti.

Secondo Andrushchenko il "20-30% dei nostri anziani Mariupol non accettano l'occupazione e deliberatamente non hanno presentato i documenti" per ricevere la pensione. (ANSA).