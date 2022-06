Ocse: Pichetto, Ue centrale ma serve realismo

(ANSA) - ROMA, 09 GIU - "In un momento pieno di incertezze e fragilità l'Europa ha un ruolo centrale nel mettere in campo ogni strumento utile per governare le sfide importanti che ci attendono. Il nostro obiettivo è proteggere e tutelare con forza imprese e famiglie, soprattutto quelle più deboli. Dobbiamo continuare lungo il percorso tracciato dal nostro migliore alleato, l'Europa, ma è altrettanto fondamentale adattare questi stessi strumenti alle circostanze che abbiamo davanti. Ambiente, giovani, digitale, imprese sono le nostre sfide future: la crisi non sarà una scusa per tradire i nostri obiettivi, soprattutto climatici, ma serve realismo e buon senso. In gioco ci sono le vite di centinaia di migliaia di famiglie e posti di lavoro". Lo dichiara il senatore di Forza Italia e viceministro allo Sviluppo economico, Gilberto Pichetto, commentando le parole del Premier Draghi nel suo intervento all'Ocse. (ANSA).