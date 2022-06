Ocse: disoccupazione giù al 5%, in Italia stabile ad 8,4%

(ANSA) - PARIGI, 09 GIU - Il tasso di disoccupazione mensile della zona Ocse è calato nuovamente per raggiungere il 5% ad aprile 2022, dopo 5,1% di marzo. Questa riduzione, prosegue l'organismo internazionale con sede a Parigi, si iscrive "in una tendenza positiva per l'Ocse, che registra ora dodici mesi di riduzione della disoccupazione".

Il tasso di disoccupazione è uguale o inferiore al tasso registrato prima della pandemia nei tre quarti dei Paesi Ocse.

In Italia la disoccupazione è rimasta stabile all'8.4% (ANSA).