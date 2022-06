Ocse: Di Maio, nuovi progetti per rafforzare valori comuni

(ANSA) - PARIGI, 09 GIU - Nella riunione ministeriale dell'Ocse sotto la presidenza italiana "abbiamo dato impulso a nuovi progetti per rafforzare i valori comuni che mettono insieme i Paesi in questo formato. Prima di tutto più sostegno alle politiche per i giovani, più sostegno alle due transizioni, quella verde e digitale, più sostegno al commercio estero che in questo momento risente anche della guerra in Ucraina": è quanto affermato dal ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, parlando con la stampa a margine del consiglio Ocse a Parigi.

"A questo - ha proseguito - si aggiunge l'Africa su cui abbiamo fatto un focus specifico e ovviamente con il ministro Franco abbiamo co-presieduto una sessione sull'Ucraina". (ANSA).