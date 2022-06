Made in Italy:15mln per valorizzare prodotti a denominazione

(ANSA) - ROMA, 09 GIU - Ulteriori significative risorse ai produttori e al food Made in Italy: saranno infatti assegnati contributi per 15 milioni di euro per la filiera agroalimentare, "per sostenere e incrementare la commercializzazione dei prodotti contraddistinti da riconoscimento Ue e sviluppare azioni di informazione e divulgazione per migliorare la comunicazione sull'origine, le proprietà, le caratteristiche e le qualità dei prodotti contraddistinti da riconoscimento comunitario".

Lo evidenzia il sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestali, sen. Gian Marco Centinaio a seguito dell'accordo raggiunto ieri in Conferenza Stato-Regioni. A beneficiare dei contributi, si spiega in una nota, saranno i consorzi di tutela riconosciuti e associazioni temporanee tra i consorzi di tutela.

In merito poi al via libera allo schema di decreto, di concerto con il ministero del Turismo, su criteri e modalità per l'assegnazione di contributi a favore dei produttori di vino Dop, Igp e biologico che esercitano anche attività agrituristica e enoturistica, per sistemi digitali innovativi, si tratta di un milione di euro per l'annualità 2022, con un contributo per singolo beneficiario che andrà fra i 10mila e i 30mila euro.

"Anche se è una cifra contenuta permetterà di realizzare progetti innovativi. Attraverso l'utilizzo di moderni sistemi digitali come il Qr code sulle etichette - prosegue il sottosegretario - vogliamo favorire la promozione dei territori e valorizzare le antiche tradizioni legate alla cultura enogastronomica del nostro Paese". (ANSA).