Lavoro: ministero, ok Ue ad esoneri contributi da coop a turismo

(ANSA) - ROMA, 09 GIU - Via libera dalla commissione Ue ad alcune misure di esonero contributivo recentemente adottate dal governo. Lo fa sapere il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, spiegando che si tratta dell'esonero per la costituzione di cooperative di lavoratori (workers buy out); l'esonero per le assunzioni nel turismo e negli stabilimenti termali; l'esonero per l'assunzione dei lavoratori in cassa integrazione. "A seguito delle interlocuzioni tempestivamente avviate dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con la Rappresentanza permanente e la Commissione europea sono state ottenute le autorizzazioni", si legge nella nota. (ANSA).