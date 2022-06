Lavoro: Confcooperative Toscana, costruire sistema più equo

(ANSA) - LUCCA, 09 GIU - "La pandemia ci ha costretto a ripensare molti aspetti delle nostre vite e messo a repentaglio la tenuta economica della società, riscrivendo quindi anche le regole del mondo del lavoro. Come cooperative del settore vogliamo dare il nostro contributo alla costruzione di un nuovo ecosistema lavorativo, cavalcando l'innovazione e accettando le sfide del futuro. Per farlo dobbiamo ripartire dai più giovani, farci carico delle loro difficoltà occupazionali e coinvolgere chi un domani potrà prendere il nostro posto". Così Francesco Clementi, presidente di Confcooperative Lavoro e servizi, durante l'assemblea regionale che si è svolta oggi a Lucca. Per l'occasione Anna Ascani, sottosegretaria del ministero dello Sviluppo Economico, ha inviato un videomessaggio. Erano presenti, tra gli atri, anche Claudia Fiaschi, presidente di Confcooperative Toscana, e Stefano Ciuoffo, assessore regionale alle Infrastrutture digitali e ai Rapporti con gli enti locali.

"Come ogni rapporto sociale anche quello lavorativo è cambiato per sempre - aggiunge in una nota -, in certi casi è stato stravolto. Di fronte a noi si pone quindi un dibattito quanto mai attuale, soprattutto per le nuove generazioni in cerca di condizioni di migliori di quelle che il nostro Paese è stato in grado di offrire fino a oggi". Per Clementi, "le cooperative di lavoro toscane vogliono rimettere al centro un modo di lavorare sostenibile e inclusivo, che possa rispondere alle necessità della nostra epoca e che possa essere la rampa di lancio per una ricostruzione di comunità solidali e fervide. La cooperazione non deve essere vissuta come un sistema che permette di abbassare il costo del personale scaricandolo sugli stessi lavoratori tramite deroghe regolamentari al Contratto collettivo nazionale di lavoro (Ccnl) per i soci, ma al contrario come un sistema aziendale che si basa sul principio del 'fare squadra' partendo da regole uguali per tutti". (ANSA).