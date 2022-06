In Vietnam un convegno sulla farmaceutica Made in Italy

(ANSA) - HANOI, 09 GIU - E' iniziato oggi a Ho Chi Minh City, in Vietnam, un convegno di due giorni dal titolo 'Pharmaceuticals Made in Italy', organizzato dalla Camera di Commercio italiana in Vietnam - ICHAM, in collaborazione con MedExport Italia e con le Camere di Commercio italiane di Filippine, India, Corea e Tailandia, oltre che con l'Associazione italiana del Commercio Estero, la Camera di Commercio Italo Orientale e l'Italian-Cambodian Business Association.

I rappresentanti dei fornitori farmaceutici italiani, i produttori di apparecchiature mediche e di integratori alimentari saranno presenti all'evento per cercare importatori farmaceutici in Vietnam. Attraverso l'obiettivo di espandere la presenza delle imprese italiane nella regione, l'incontro mira a formare un rapporto di cooperazione a lungo termine in questo potenziale mercato.

Presente all'evento anche il sottosegretario agli Affari Esteri Manlio Di Stefano, in visita ad Hanoi ed a Ho Chi Minh City, che nei suoi interventi ha sottolineato l'importanza strategica del settore farmaceutico nel prossimo futuro. (ANSA).