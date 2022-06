Fao,record import globale di cibo,1,8 trilioni di dollari (2)

(ANSA) - ROMA, 09 GIU - Si prevede che quest'anno, precisa la Fao, i paesi meno sviluppati (LDC) subiranno una contrazione del 5% nel conto delle importazioni alimentari, mentre l'Africa subsahariana e il gruppo dei Paesi in via di sviluppo importatori di cibo netto dovrebbero registrare un aumento dei costi totali, nonostante una riduzione dei volumi importati.

"I Paesi importatori - nota il rapporto - avranno difficoltà a finanziare l'aumento dei costi internazionali, annunciando potenzialmente la fine della loro resilienza a prezzi più elevati".

"In considerazione dell'impennata dei prezzi, delle preoccupazioni per il clima e dell'aumento delle incertezze di mercato derivanti dalla guerra in Ucraina, le ultime previsioni della Fao indicano un probabile inasprimento dei mercati alimentari e delle bollette delle importazioni alimentari che raggiungono un nuovo record", ha affermato l'economista della Fao Upali Galketi Aratchilage.

La Fao ha proposto un Fondo per il finanziamento delle importazioni alimentari per fornire sostegno alla bilancia dei pagamenti dei Paesi a basso reddito che dipendono maggiormente dalle importazioni alimentari come strategia per salvaguardare la loro sicurezza del cibo.

I grassi animali e gli oli vegetali sono il principale contributore all'aumento deli costi di importazione che dovrebbero essere raggiunti nel 2022, sebbene i cereali non siano molto indietro per i paesi sviluppati. I Paesi in via di sviluppo, nel loro insieme, stanno riducendo le importazioni di cereali, semi oleosi e carne, il che riflette la loro incapacità di far fronte all'aumento dei prezzi. (ANSA).