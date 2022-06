Draghi lascia sede Ocse, cena con Macron andata 'benissimo'

(ANSA) - PARIGI, 09 GIU - Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha lasciato lo Chateau de la Muette, sede dell'Ocse a Parigi, dopo il discorso di apertura al Consiglio ministeriale presieduto dall'Italia.

Il presidente Draghi, uscendo dalla sala, ha posato per la "foto di famiglia" e si è poi intrattenuto con il ministro dell'Economia francese, Bruno Le Maire, in modo informale per qualche minuto nei giardini del castello.

Il presidente ha poi lasciato la sede Ocse per far rientro in Italia. Prima di andare via, ai microfoni della Rai, ha detto che la cena di ieri sera all'Eliseo con il presidente francese Emmanuel Macron è andata "benissimo". (ANSA).