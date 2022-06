Dl aiuti: M5s,stop obbligo certificazioni bonus casa per Pmi

(ANSA) - ROMA, 09 GIU - Abrogare l'obbligo dell'attestazione Soa per le imprese che vogliano avvalersi degli incentivi fiscali relativi ai lavori edilizi. Lo chiede un emendamento proposto dal M5s al decreto aiuti. La modifica chiede di abrogare infatti l'articolo 10-bis del decreto Ucraina, che introduce appunto l'obbligo dal 2023 di certificazione Soa per le imprese esecutrici di lavori superiori a 516mila euro che danno diritto al Superbonus del 110% o ad esercitare l'opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura. (ANSA).