Di Maio, l'Ocse aprirà un ufficio a Kiev

(ANSA) - PARIGI, 09 GIU - "Sono contento del fatto che sotto la presidenza italiana della riunione ministeriale abbiamo deciso che l'Ocse aprirà un ufficio a Kiev": lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, rivolgendosi ai cronisti a margine del consiglio Ocse a Parigi.

Con questo ufficio, ha spiegato Di Maio, l'Ocse "intende coordinare in maniera sistematica con l'Ucraina politiche di sostegno finanziario, perché dobbiamo trovare tutti insieme le risorse per aiutare l'Ucraina a sostenere le spese finanziarie in questo momento così difficile". Ma anche "le politiche legate al supporto alla popolazione" e quelle volte alla "ricostruzione dell'Ucraina nei prossimi anni" oltre che "il sostegno umanitario". (ANSA).