Confindustria Campania, da sempre valori condivisi con Usa

(ANSA) - NAPOLI, 09 GIU - "Napoli e la Campania sono traini di un'area che rischia di finire alla deriva nel Mediterraneo, questa intesa è una delle cose più importati per evitarlo, per puntare sugli investimenti Usa e la trasformazione della Regione in un'area industriale". Lo ha detto Luigi Traettino, presidente di Confindustria Campania nel presentare la firma del Protocollo di Intesa biennale dell'organizzazione con la American Chamber of Commerce in Italy.

Traettino ha sottolineato che, guardando lo scenario internazionale attuale, "geopoliticamente andiamo - ha detto - al di là degli interessi di una parte e lo dico dall'Italia che soffre di più in questo momento insieme alla Germania. Esistono dei valori e dei principi non negoziabili mai e questi sono i valori che noi condividiamo con gli Usa. La classe dirigente dimentica troppo rapidamente certe situazioni che restano sempre, bisogna capire con chi stiamo, poi si affrontano temi specifici sulle energie, sugli alimenti, sulle commodities, ma in generale la nostra posizione non è negoziabile". (ANSA).