Clima: Confindustria Puglia, transizione non graduale è condanna

(ANSA) - BARI, 09 GIU - "La sostenibilità ambientale senza sostenibilità economica e sociale è un suicidio". Così il presidente di Confindustria Bari-BAT e Confindustria Puglia, Sergio Fontana, commenta la decisione del Parlamento europeo di vietare la vendita di auto con motori a combustione dal 2035.

"Questa decisione - sottolinea - non tiene del dovuto conto le conseguenze economico-sociali di un passaggio così drastico e repentino alla mobilità elettrica, e perciò diventa una condanna a morte per gran parte dell'industria automobilistica europea, che colpirà in modo particolare l'Italia e la Germania con conseguenze che già si stanno materializzando nei principali poli automotive come quello di Bari." "L'industria - prosegue - è favorevole alla mobilità elettrica, ma chiede che la transizione sia gestita con gradualità, con tempi realistici e con specifici aiuti alle imprese che devono riconvertirsi. Per questo occorre che l'Italia intervenga sul Consiglio correggere il tiro evitando di dare un colpo mortale all'industria dell'auto e all'occupazione del nostro Paese". (ANSA).